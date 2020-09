foodora utvider Q-handelen

– Å ha så mange populære partnere på plattformen vår er helt fantastisk. Vi har merket stor interesse for dette og vi håper det bare er begynnelsen, sier Managing Director i foodora, Elisabeth Myhre.

Interessen for bestilling fra butikker har vært stor, etter at foodora i sommer lanserte konseptet Q-handel med en utvidet plattform som inkluderer alt fra dagligvarer til blomster og bøker.

Nå blir utvalget enda større, og tilbudet blir også tilgjengelig utenfor Oslo, ifølge en pressemelding.

Vekker til liv

Siden juni har kundene til foodora kunnet bestille varer fra utvalgte butikker i Oslo, en hurtighandel-satsningen. Ved lansering kunne man bestille fra blant annet Joker og Strawberry Publishing, og utvalget blir stadig større.

I dag er det over 30 butikker i Oslo live på plattformen, og kundene kan få varer levert på døren fra blant annet Oliviers & Co, Floriss og Sebastien Bruno.

– Det er mange butikker som kjemper for å overleve i dag og betaler dyr leie i sentrale områder, samtidig som trafikken til butikkene minker for hvert år. Dette er en sjanse til å vekke butikken til liv igjen og at de kan levere til kunder på nett og i butikk fra et og samme sted, sier Myhre.

Trondheim neste

En av de nye partnerne på plattformen er L’Occitane, en kjede med butikker med produkter til blant annet kropp, ansikt og hår. Neste by hvor Q-handel rulles ut er Trondheim.

– Vi mener at butikker som er på plattformen vår har et klart konkurransefortrinn. Kundene blir stadig mer kravstore når det kommer til hvordan de ønsker varene sine levert, og vi håper at flere og flere butikker vil se fordelen av å samarbeide med en aktør som oss for å kunne tilby kundene sine rask levering, sier Myhre.

Levering foregår pr. i dag i 13 byer i Norge. I løpet av høsten blir det flere.

– I løpet av 2021 håper vi at vi har dette tilbudet i alle byene våre, sier Myhre.