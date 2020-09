Netthandelen økte i omfang, men ikke i verdi

Til sammen ble det registrert 106 millioner transaksjoner med betalingskort, utenom BankAxept på internett i andre kvartal i år. Det ble brukt 40 milliarder kroner på netthandelen, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Samtidig falt den totale bruken av kortene med 22 prosent, noe som i hovedsak skyldes mindre reisevirksomhet og mindre pengebruk i utlandet under pandemien.

Undersøkelsen viser at det under pandemien ble handlet hyppigere og for mindre beløp enn tidligere, for selv om antallet transaksjoner økte, var det totale beløpet 1 prosent lavere for andre kvartal 2019.

Oversikten viser også at kortbruk over internett tok en betydelig større andel av handelen enn tidligere. Mens 43 prosent av handelen og 41 prosent av beløpene skjedde ved bruk av betalingskort over internett i andre kvartal 2019, steg denne andelen til 59 prosent av transaksjonene og 54 prosent av beløpet i samme kvartal i år.

Det ble målt kraftig oppgang i salget av varer på internett, men salget av tjenester falt markant.

