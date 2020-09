Konkurransetilsynet tillater likevel fusjon mellom Gresvig og Sport 1

– Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering kommet til at en sammenslåing av Gresvig og Sport 1 ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i sportsmarkedet, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Tilsynet orienterte tirsdag Gjelsten Holding AS og O.N. Sunde AS om at foretakssammenslutningen mellom Gjelsten Holding AS og deler av konkursboet etter Gresvig får tommel opp.

21. august opplyste Konkurransetilsynet at det vurderte å gripe inn for å stanse fusjonen. Årsaken var at de fryktet at sammenslåingen ville være negativt for markedet. XXL , Sport Outlet, Stadion AS og Torshov Sport har vært skeptiske til fusjonen.

10. september mottok Konkurransetilsynet tilsvaret til Gresvig og Sport 1, og tilsynet har også hentet inn mer informasjon.

– Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn foretatt nye vurderinger, og har kommet til at det ikke er grunnlag for å gripe inn mot foretakssammenslutningen. Disse vurderingene knytter seg blant annet til tilsynets vurderinger av alternativet til en fusjon, sier prosjektleder Jan Kristoffer Høiland.

I februar ble det kjent at Sport 1-eier Bjørn Rune Gjelsten via Gjelsten Holding kjøper store deler av konkursboet etter Gresvig, og at Gresvig vil bli eiet 50/50 av Gjelsten og tidligere eier Olav Nils Sunde, gjennom O.N. Sunde.

Samlet vil de kontrollere 350 sportsbutikker med en butikkomsetning på 5 milliarder kroner.