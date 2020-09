Brus- og tobakksboom på Oslo vest etter stengt svenskegrense

– Vi regner med å øke omsetningen i butikken med 20 prosent i år på grunn av coronaen, sier Thorne, som leder Norges største menybutikk, CC Vest Meny.

Den ligger på kjøpesenteret CC Vest på Lilleaker på Oslo Vest.

Snitthandelen opp 14 prosent

I fjor holdt butikken stengt i to uker i juli på grunn av ombygging og oppussing, men likevel klarte den å øke for året under ett.

CC Vest Mat (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 417,2 412,6 Driftsresultat 44,0 47,2 Resultat før skatt 43,0 46,9 Årsresultat 33,6 36 Selskapets hovedaktivitet er drift av matbutikken på kjøpesenteret CC Vest på Lilleaker i Oslo. Eies av Slaattun-familien med 98 prosent.

– Vi hadde et inntektsbortfall på rundt 15 millioner i perioden, men hadde likevel et bedre salgsresultat, sier han.

I år er det et helt annet handelsregime med stengte grenser, restauranter som stenger tidlig og er fulle og få utenlandsferier.

– Kundene handler mye mer enn de har gjort før. I år er snitthandelen 14 prosent over fjoråret. I starten av coronaperioden hamstret folk middagshermetikk og bakevarer. Nå er handelen mer normalisert, men fremdeles handler folk mer enn i fjor, sier Thorne, som satte seg i sjefsstolen i mars i år.

Superlønnsom

Butikken er landets største matbutikk, og etter alle solemerker den mest lønnsomme. Siden 2014 har regnskapene vist overskudd etter skatt på mellom 30 og 36 millioner kroner.

Butikken ble startet av Lars Slaattun i 1989 og har i alle år etter vært i familiens eie. Før han fikk husvære på CC Vest, drev han butikk på Majorstua.

EIER: Lars Slaattun og hans to sønner eier CC Vest Mat. Foto: Finansavisen

Slaattun og hans to sønner eier 98 prosent av aksjene i selskapet, de to siste deles mellom NorgesGruppen og huseier Mustad Eiendom.

Butikken stengte to uker i juli i fjor for å gjennomføre ombygging og blant annet bytte kjøl- og frysedisker samt maskinrom. Dette kostet 27 millioner kroner.

Senterriving i det blå

Det har i lang tid vært planen at Mustad Eiendom som eier kjøpesenteret CC Vest skal rive bygningskroppen og sette den opp igjen noen hundre meter nærmere Lysaker togstasjon.

Det er nå mer usikkert ettersom parkeringsbestemmelsene fra Oslo kommune gjøre at senteret vil miste mange av de 1.000 parkeringsplassene på området til bare 200.

– Forutsetningen for å drive handel her er at det er mulig å komme seg hit med bil. Selv om noen bare reiser tre-fire kilometer, bruker folk bil. Man har ingen gode eksempler hverken i Norge eller i utlandet på at folk går eller sykler til slik handel, uttalte adm. direktør i Mustad Eiendom, Olav Line, til Finansavisen i starten av august.