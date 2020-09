Ralph Lauren skal kutte 15 prosent av jobbene

Det amerikanske klesmerket Ralph Lauren sier at det vil kutte 15 prosent av arbeidsstyrken, eller rundt 3.700 jobber, skriver Bloomberg og viser til en kilde med kjennskap til saken.

Det er ventet at kuttene vil være klare innen mars. Dette skal gjøre at Ralph Lauren sparer 120-160 millioner dollar.

Kuttene kommer som en følge av at coronaviruset skaper store utfordringer for kleskjedene, og salget avtar i tradisjonelle butikker. Ralph Lauren har også merket det de to seneste kvartalene. Klesmerket uttaler at det skal satses mer på e-handel, og det skal satses mer på digitalisering.

Ralph Lauren-aksjen har falt rundt 40 prosent dette året. Tirsdag handles aksjen omtrent flatt til 71,15 dollar på New York-børsen.