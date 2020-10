Eigil Stray Spetalen har gjort 30-gangeren i MaxSnus. Nå vil han dra selskapet på børs

MaxGodis' salg av billig godteri og brus til nordmenn gikk til grunne etter avviklingen av 350-kronergrensen, som hele forretningsideen var tuftet på.

Det gjorde at Net Trading Group besluttet å legge ned MaxGodis, samt selge unna MaxSnus. Sistnevnte ble i januar i år solgt for 1,2 millioner kroner til en ny eiergruppering.

– Jeg så et stort potensiale innenfor salg av snus på nett og startet derfor opp MaxSnus i juni 2019. Siden den gang har omsetningen vokst kraftig, sier gründer og styreleder Petter Sørlie i MaxSnus.

Og det er ikke hvem som helst han har fått med på laget. Største aksjonær med 25 prosent er Eigil Stray Spetalen, som er lillebroren til Øystein Stray Spetalen.

– Nå skal vi hente 5 millioner kroner for å skru opp veksten ytterligere. Netthandel er et volumspill med relativt lave marginer. Det er helt avgjørende å få skalafordeler, sier Sørlie.

Vil på børs

Kapitalinnhentingen vil skje til en verdsettelse på 35 millioner kroner før penger, noe som er drøyt 30 ganger høyere enn i januar. Men det stopper ikke der og i løpet av kort tid ønsker MaxSnus å notere aksjene på Merkur Market.

– Noteringen vil trolig skje i slutten av fjerde kvartal i år eller i første kvartal til neste år. Vi er ikke avhengige av en børsnotering, men det vil kunne være en attraktiv måte å profilere seg på. Siden det er strenge markedsføringsrestriksjoner for tobakk, vil mange småaksjonærer skape en lojalitet, og disse vil snakke varmt om selskapet til andre som snuser. Det vil kunne gi en positiv snøballeffekt, sier gründeren.

– Hva tenker du om verdsettelsen i dag?



– Jeg mener det absolutt er et stort reprisingspotensial. I emisjonen verdsettes MaxSnus til en Pris/Salg-multippel på 1, og du finner ingen netthandelsaktører på børs som prises så lavt. Litt av målet med kapitalinnhentingen er å gi en hyggelig reise for de som blir med nå, sier han.

GRÛNDER: Petter Sørlie er nest største aksjonær i MaxSnus. Foto: Privat

Vesentlig billigere

MaxSnus er i tøff konkurranse med nettaktører som snuslageret.no og snushjem.no, i tillegg til matbutikker, kiosker og bensinstasjoner. For å illustrere prisforskjellen koster en tipakning med «Skruf Fresh S2» 768 kroner hos MaxSnus og 970 kroner i matbutikk.

– Butikkene vet å ta seg grov betalt, og snus er blitt et høymarginprodukt i dagligvarebransjen, sier han.

– Hvordan greier dere å ha så lave priser?



– Vi har ingen butikklokaler, veldig få ansatte og et effektivt logistikksystem. Varene er på lager i svært kort tid, og vi får inn ferske produkter to til tre ganger i uken. Det gir en høy omløpshastighet, som gjør at vi binder opp lite kapital, sier han, og legger til:

– Kundene kjøper også for store volumer. En gjennomsnittlig ordre hos oss er på to tipakninger med snus. Det er høyt for å være en netthandelsaktør.

Venter dobling

I første halvår omsatte MaxSnus for 15 millioner kroner og satt igjen med en bunnlinje på snaut 600.000 kroner. For 2020 venter selskapet en omsetning på 40 millioner kroner og et resultat på 1,2 millioner kroner.

Til neste år skal veksten betydelig opp og MaxSnus lover investorene inntekter på 80 millioner kroner og et overskudd på 4 millioner kroner.

– Estimatene er konservative og vi er allerede forbi 2020-tallene. Gitt at utviklingen fortsetter vil vi også slå forventningene til neste år, sier Sørlie.

– Hvordan har coronapandemien påvirket dere?



– Coronakrisen har definitivt vært positivt for oss med økt netthandel og mindre reising. Spesielt mars og april bærer preg av coronaeffekter, men vi tror endret forbrukeratferd vil være positivt for oss på lang sikt, sier han.

Stort marked

Ifølge Sørlie antas det norske snusmarkedet over disk å være på rundt 9 milliarder kroner i år. I tillegg kommer TaxFree-salg og grensehandel.

– Med dagens store prisforskjeller mellom nett og butikk er det grunn til å tro at nettsalg av snus vil ta store markedsandeler fremover. Dersom 30 prosent av snusmarkedet beveger seg over til nett, vil nettaktørene samlet omsette for 2,5 milliarder kroner. Vi skal sørge for å være en av de ledende aktørene, sier han.

Gründeren snuser også på en potensiell tilstedeværelse i England, hvor det i dag er snusforbud, basert på en EU-lov fra 1992.

– Hvis England går ut av EU kan det åpne seg en mulighet for å selge snus og potensialet er stort. Da håper vi å være tidlig ute, sier Sørlie.