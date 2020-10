Louis Vuitton til frontalangrep mot Tiffany

Louis Vuitton (LVMH) forteller tirsdag at det har levert motsøksmål mot Tiffany etter gigantavtalen på 153,4 milliarder kroner ble avbrutt.

Overtakelsen av diamantselskapet ville vært det største i historien i luksusindustrien, men gikk på et skjær i september da LVMH trakk seg fra avtalen.

Søksmålet fra LVMH ble levert i Delaware mandag og sier at selskapet «fortsatt har full tiltro til at omstendighetene som var nødvendige for å gjennomføre overtakelsen av Tiffany ikke er møtt».

Det legger også til at de «falske argumentene som fremholdes av Tiffany er totalt ubegrunnet».

Til frontalangrep

LVMH skylder på coronakrisen og sier at en «uheldig materiell effekt» har inntruffet. Selskapet går hardt ut mot Tiffany i pressemeldingen og hevder at «Tiffany har feiladministrert selskapet sitt, hvilket har ført til et åpenbart brudd på forpliktelsen til å operere på normalt vis».

«For eksempel», skriver LVMH, «betalte Tiffany høyest mulige utbytte samtidig som selskapet brente penger og rapporterte tap. Ingen andre luksusselskaper gjorde dette under coronakrisen.»

Et av argumentene til LVMH var at USA truet med innføring av toll på franske produkter, som ledet til at Frankrikes utenriksminister ba LVMH utsette Tiffany-overtagelsen til etter 6. januar 2021.

Tiffany responderte umiddelbart med å gå til søksmål mot avgjørelsen og mener at forespørselen fra Frankrike ikke har noe grunnlag i loven, hvilket LVMH nå bestrider.