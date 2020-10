Tesco skal firedoble salget av veganmat – Oljefondet eier 4 prosent

Britiske Tesco, der Oljefondet står oppført med 4 prosent av aksjene, har tirsdag kunngjort en plan om å øke salget av veganmat med hele 300 prosent innen 2025.

Supermarkedskjeden tar utgangspunkt i 2018-tallene sine når det siktes mot en slik firedobling.

Tesco opplyser at selskapet med en slik målsetting blir den første britiske detaljhandelsaktøren til å sette et konkret salgsmål for plantebaserte alternativer til kjøtt.

Salgsambisjonene samt andre bærekraftstiltak skal ifølge selskapet bidra til å halvere miljøbelastningen fra den gjennomsnittlige britiske handlekurv.

Ifølge BBC News estimerer analysefirmaet Mintel at det britiske markedet for kjøttalternativer kan nå en verdi på mer enn 13 milliarder kroner innen 2024. Fra 2014 til 2019 vokste det samlede britiske veganmatsalget med 40 prosent, til 9,9 milliarder pund.

Plantebasert overalt

For å nå salgsmålet vil Tesco ha plantebaserte kjøttalternativer i alle sine butikker. Disse vil være fordelt på 20 ulike produktkategorier.

Videre vil selskapet fokusere på at veganproduktene får overkommelige priser og mer synlighet i butikkene.

Fremgangen innen veganmat skal også måles mer detaljert. Tesco vil hvert år offentliggjøre detaljer om salget av plantebaserte proteiner målt i prosent av kjedens samlede proteinsalg.

«Vår transparens innen proteinsalg og vårt nye salgsmål for kjøttalternativer gir oss en plattform for å bli mer bærekraftige og vil gi kundene enda flere valgmuligheter», sier Tesco-sjef Dave Lewis i en kommentar.

Miljøtiltakene utføres i samarbeid med WWF, verdens naturfond.