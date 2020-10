XXL ansetter Andreas Nyheim som kommunikasjonsdirektør

XXL har endelig fått på plass en ny kommunikasjonsdirektør etter at Erik Trosby hadde et svært kort opphold i sportskjeden. Inn kommer Andreas Nyheim (41), som bak bakgrunn fra DNB, First House, Dagens Næringsliv og VG.

– Jeg har hatt gleden av å følge selskapet som journalist og rådgiver og de siste årene fra banken. Nå ser jeg frem til å være med på å dele enda mer av kunnskapen og entusiasmen for sport og natur, sier Andreas Nyheim i en pressemelding.

Tidligere i år fikk sportskjeden inn Pål Wibe som ny konsernsjef. XXL har også styrket satsingen på HR og kommunikasjon, og fikk nylig Elise Langerød om bord som ny HR-direktør.



– Vi er veldig glade for å få på plass Andreas Nyheim som vår nye kommunikasjonsdirektør i XXL Group. Han har solid erfaring både som journalist og sist som rådgiver i en av de ledende kommunikasjonsavdelingene i Norge. I tillegg har han et stort hjerte for sport. Nå får vi den kraften vi trenger på kommunikasjonssiden for å videreutvikle den sterke posisjonen vi har i sportsbransjen, sier konsernleder Tolle Grøterud i XXL.