Hennes & Mauritz tjente mer enn ventet i tredje kvartal

FÆRRE BUTIKKER: Antallet butikker som er stengt på grunn av corona er nå nede i bare 166. Samtidig varsler H&M at 250 butikker legges ned neste år. Foto: Bloomberg

Pilene peker oppover igjen for Hennes & Mauritz, etter at coronapandemien på det verste har holdt 80 prosent av butikkene stengt.

I perioden 1. juni til 31. august, klesgigantens regnskapsmessige tredje kvartal, var selskapets netto omsetning på 50,87 milliarder svenske kroner, mot 62,57 milliarder i tilsvarende periode i fjor.

Målt i lokale valutaer var nettoomsetningen ned 16 prosent.

Resultatet før skatt ble på 2,37 milliarder svenske kroner. Ekskludert effekter fra regnskapsstandarden IFRS 16 var resultatet 2,27 milliarder, ned fra 5,01 milliarder for ett år siden.

Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat på 2,05 milliarder.

H&M-sjef Helena Helmersson peker på suksessfulle kolleksjoner samt selskapets raske handlinger som årsaker til det hun beskriver som raskere opphenting enn ventet. Hun viser også til sterk og lønnsom vekst i nettvirksomheten, mer salg til full pris enn det selskapet hadde ventet, og at stadig flere butikker har kunnet gjenåpne.

250 butikker legges ned

Selskapet viser til at rundt 900 av mer enn 5.000 butikker var midlertidig stengt ved inngangen til tredje kvartal. Ved utgangen av kvartalet var det bare like over 200 butikker som fortsatt var stengt.

Nå er det 166 butikker som holder stengt. Disse utgjør 3 prosent av H&Ms totale antall butikker. Det er imidlertid fortsatt begrensede åpningstider og andre lokale restriksjoner for mange av butikkene, påpeker selskapet torsdag.

Samtidig planlegger H&M å redusere sitt totale antall utsalgssteder. Netto ventes en reduksjon på 250 butikker i 2021.

Andre kvartal særlig tungt

Hittil i regnskapsåret har H&M hatt en netto omsetning på 134,48 milliarder svenske kroner, ned fra 171,06 milliarder i tilsvarende periode året før.

Nedgangen skyldes de betydelige effektene fra coronapandemien, spesielt i regnskapsmessige andre kvartal, da rundt 80 prosent av H&Ms butikker var stengt.

Resultatet før skatt i tremånedersperioden var på minus 1,61 milliarder kroner. Ekskludert IFRS 16-effekter var det minus 1,85 milliarder, mot pluss 11,99 milliarder i fjor.

Tysk bot på 382 millioner

Forøvrig er H&M ilagt en bot på 35 millioner euro av regionale myndigheter i Tyskland.

Det tilsvarer 382 millioner kroner.

Boten er relatert til et sikkerhetsbrudd ved H&Ms servicesenter i Nürnberg som H&M selv umiddelbart rapporterte inn til datasikkerhetsmyndigheter i Hamburg.

Sikkerhetsbruddet er knyttet til oppbevaring av personlig informasjon om ansatte, som ikke var gjort i tråd med H&Ms egne rutiner. Kleskjeden tar fullt ansvar for bruddet og har beklaget til de ansatte som er berørt.