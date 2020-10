Kjempevekst for Rusta-kjeden i Norge - også i år

Svenske Rusta etablerte sitt første norske varehus i oktober 2014. Siden har antall varehus og omsetningen av innredningsprodukter, maling, tapeter og diverse fritidsprodukter skutt kraftig i været.

I 2019/20, kjedens femte hele driftsår i Norge, nådde Rusta Retail en omsetning på 1.290 millioner kroner. Det er en vekst på 25,2 prosent fra året før. I løpet av regnskapsåret ble det åpnet fem nye varehus, slik at kjeden bestod av 35 ved årets utgang.

– Det er klart at nye varehus skaper vekst, men vi hadde generelt et godt år. Vi blir stadig mer kjent i markedet og antall kunder øker, sier Erlend Kramer, daglig leder i Rusta Retail i Norge.

Rusta Retail (Norge) (Mill. kr) 2019/20 2018/19 Driftsinntekter 1.290,3 1.030,6 Driftsresultat 80,1 23,5 Resultat før skatt 55,4 23,5 Årsresultat 43,2 18,4 *Avvikende regnskapsår, 01.05-30.04 Første varehus ble åpnet i Sverige (Gävle) i 1986 av Anders Forsgren og Bengt-Olov Forssell.

I dag har Rusta-konsernet 167 varehus i Sverige, Norge, Finland og Tyskland.

Majoritetseierne i Rusta er familiene Forsgren og Forssell.

Coronaboom

Rusta Retail avslutter sitt regnskapsår 30. april. Corona traff dermed Norge med full kraft mot slutten av regnskapsåret.

– Det var bråbrems to uker i mars, og deretter startet veksten gjennom hele april. Vi er ikke nevneverdig påvirket av covid-19, sier Kramer.

Han tror det skyldes av Rusta holdt alle varehusene åpne og alle ansatte i arbeid mens mange andre stengte.

– I april og mai hadde vi en sammenlignbar vekst på 45 prosent og en totalvekst på hele 64 prosent. Ved utgangen av september - etter regnskapsårets fem første måneder - hadde vi en totalvekst på 50 prosent. Til og med september har vi rundet en omsetning på 1,5 milliarder på rullerende 12 måneder, sier Kramer.

– Vi er nok blitt en aktør mange har valgt i denne perioden, fordi vi har store varehus med mye luft. Hos oss kan man få det meste man trenger, utenom dagligvarer, på én handletur, fortsetter han.

Produktkategoriene som har vist spesiell vekst er hjemmedekorasjonssegmentet, forbruksartikler og sommerprodukter som grill og hagemøbler.

– Vårt produktutvalg har, hvis man ser bort fra reiseartikler og kofferter, truffet bra i denne perioden, sier Rusta Retail-sjefen.

CORONAVENNLIG: – Vi er nok blitt en aktør mange har valgt i denne perioden, fordi vi har store varehus med mye luft, mener Rusta Retail-sjef Erlend Kramer. Foto: Johnny Vaet Nordskog

Sterk resultatvekst i fjor

– Hvem er Rustas hovedkonkurrenter?

– Alle og ingen; alle som tilbyr et bredt vareutvalg til lave priser. Vi ser dessuten at majoriteten av markedsandelene vi kaprer kommer fra mellomsegmentet, ikke fra andre lavprisaktører.

– Ifølge årsberetningen tar dere stadig større markedsandeler i Norge. Hvordan måler dere dette når dere konkurrerer mot alle og ingen?

– Det baserer vi på at vi vokser mer enn retail generelt, at vi får flere kunder og at kundene legger igjen stadig mer penger hos oss. Handlekurven vokser rett og slett, sier Kramer.

Det er ikke bare handlekurven og omsetningen som vokser. Driftsresultatet økte fra 23,5 millioner kroner i 2018/19 til 80,1 millioner i 2019/20.

– Dette skyldes selvsagt at vi vokser og oppnår stordriftsfordeler, men også at driften blir stadig bedre og mer effektiv, sier Kramer.

– Resultatgraden før skatt viste 4,3 prosent i 2019/20. Er det tilfredsstillende?

– Ja, det synes jeg, med tanke på at vi fortsatt ekspanderer i det norske markedet.

EKSPANDERER: I starten av november åpner Rusta sitt 37. varehus i Norge. Foto: Johnny Vaet Nordskog

– Vi er ikke på nett

I inneværende regnskapsår åpner Rusta Retail tre nye varehus. Målet på sikt er 60 varehus i Norge.

– Vi er mer selektive når vi åpner nye varehus nå enn tidligere. Vi er en lavprisaktør, så vi kan ikke betale toppleie, sier Kramer.

– Men finner jeg et lokale på 2.200 kvadratmeter til et akseptabelt leienivå og med parkeringsmuligheter utenfor, da hopper jeg på.

Rustas neste nye varehus åpner 4. november i Laguneparken i Bergen. Det ventes å bli et av kjedens største varehus målt i omsetning.

Rusta Retail skiller seg ut fra en del andre handelsaktører ved at kjeden ikke satser på netthandel.

– Vi er ikke på nett. Vi har kun fysiske butikker, og har steintro på det.

– Hvilke forventninger har du til utviklingen i inneværende regnskapsår?

– Jeg er ikke sikker på at vi klarer å holde 50 prosent vekst ut året, men omsetningsveksten kommer helt klart til å bli langt høyere enn i forrige driftsår, sier Kramer.

Rusta-konsernet nådde en omsetning på rundt 7,4 milliarder svenske kroner i 2019/20.