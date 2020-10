Meny vant kampen om dagligvarekundene i nye Bjørvika

SKAL SELGE DAGLIGVARER I NYTT OMRÅDE: – Kombinasjonen av bolig, kontorer og annen næring gjør at det vil være mennesker her hele dagen. 20.000 mennesker skal jobbe og 10.000 skal bo her, sier markedsdirektør Jørgen Normann-Larsen i Meny (nr. 2 f.v.). Her er han i området der Clemenskvartalet skal bygges sammen med (f.v.) Maria Louise Rognerud i Oslo S. Utvikling, prosjektdirektør Rolf Erik Bugge i NorgesGruppen og Remi N. Olsen i Akershus Eiendom.

I 2023 skal Clemenskvarteret stå ferdig. Dette er et område i Bjørvika i Oslo, plassert mellom Sørenga, Middelalderparken og fjorden.

Den aktøren som skal forsyne folk i området med dagligvarer er Meny. Kontrakten ble vunnet i konkurranse med Coop, Reitangruppen og en ikke navngitt utenlandsk aktør.

Meny ønsker å «dominere hovedstaden», og jakter derfor på lokaler over hele Oslo. Målet er å tette hullene der kjeden ikke er til stede med fullsortimentsbutikker.

– Er kontorområdet Bjørvika et attraktivt område for en dagligvarebutikk?

– Dette lokalet i Bjørvika er svært attraktivt for oss. Kombinasjonen av bolig, kontorer og annen næring gjør at det vil være mennesker her hele dagen. 20.000 mennesker skal jobbe og 10.000 skal bo her. I tillegg kommer alle tilreisende. Det gjør det til et godt markedsgrunnlag for en Meny-butikk, sier Jørgen Normann-Larsen, markedsdirektør i Meny.

Målet er blant annet å ta en bit av lunsjmarkedet i området.

– Med en beliggenhet som dette, er det naturlig å satse ekstra på måltidsløsninger og andre servicekonsepter. Vi har allerede satset mye på lunsjkonsepter med såkalt «grab and go» andre steder, med blant annet sushi, burrito og pizza, og vil utforske slike muligheter også her, sier Normann-Larsen.

– Norges råeste Meny-butikk

Meny-kjeden har inngått en kontrakt med eiendomsutvikleren Oslo S Utvikling (OSU) om et lokale på 1.700 kvadratmeter i det som skal bli Clemenskvartalet.

– Det er vanskelig å finne sentrumsnære lokaler til vår type fullsortimentsbutikker. 1.700 kvadratmeter er en stor butikk for å ligge så sentralt og sentrumsnært. Butikkene våre ligger vanligvis mellom 1.500 og 2.000 kvadratmeter, sier Normann- Larsen.

For Meny var muligheten til å påvirke utformingen av lokalet avgjørende for valget. Normalt må kjeden forholde seg til et ferdig bygget lokale, men i dette tilfellet kan de være med og utvikle lokalet helt fra start.

– Dette var en unik sjanse. Nå får vi en skreddersydd nedkjøringsrampe, en kjeller bygget spesielt for oss og helt blanke ark på å utvikle butikken. Nå skal vi lage Norges råeste Meny-butikk, proklamerer Jørgen Normann- Larsen.

Han forventer at butikken vil generere en årsomsetning på godt over 100 millioner kroner.

– Omsetningen kommer til å være lavere i starten, og vil øke etter hvert som flere flytter hit.

NY BYDEL: Omtrent slik vil Clemenskvartalet se ut når det står klart i 2023. Foto: Oslo S. Utvikling

Ikke for biler

I Bjørvika har Meny-eier NorgesGruppen allerede en av sine største Kiwi-butikker samt en liten Joker-butikk.

– Det er en stadig økende etterspørsel etter dagligvarebutikk med stort ferskvareutvalg i Bjørvika. Kundeundersøkelsene vi har gjennomført viser at et godt tilbud innen dagligvare faktisk er det boligkjøperne rangerer som det aller viktigste tilbudet i nærområdet, sier Maria Louise Rognerud, direktør for bygulv i OSU.

OSU har fått på plass kontorbygg for blant annet Microsoft og PWC, og skal fremover i all hovedsak bygge boliger.

– Bare Clemenskvartalet, hvor Meny-butikken kommer, får rundt 500 beboere, sier Rognerud.

Parkeringsmulighetene er ikke gode i Bjørvika. I tilknytning til Meny-butikken vil det komme cirka 60 parkeringsplasser, som Meny-kunder må dele med besøkende til beboere og andre som vil benytte handels- og serveringstilbud i området.

– Bjørvika er ikke veldig tilrettelagt for biler og parkering. Men kundegrunnlaget er de som bor og jobber i området. De er ikke avhengige av bil, sier Rognerud.

Corona-vakuum

Remi N. Olsen i Akershus Eiendom har vært med på å forhandle frem avtalen mellom OSU og Meny. Han opplever at markedet for handel og servering er utfordrende for tiden, og ser at det er relativt få kontrakter som inngås.

– Pandemien har ført oss inn i et vakuum hvor det nesten ikke foregår ekspansjon. Forhåpentligvis er dette kortsiktig, sier han.