Suzann Pettersen jakter kapital til massiv markedsføring av pappvannet Drink Cool

INVESTORJAKT: Her Andreas Hatlevik (f.v.) og Harald Maartmann i Drink Cool har lansert vann på kartong i 7-Eleven. Nå jakter de penger som skal pøses inn i markedsføring i Norge, Kina, Sør-Korea og resten av Europa.

– Jeg synes konseptet og idéen er genial, og drikken er dritgod, for å være ærlig. Jeg bruker den tiden som trengs på dette, og gjerne litt ekstra, sier Suzann Pettersen.

Nordmenn har hamstret pappvin i årevis. Nå skal de få pappvann i kiosker og butikker godt hjulpet av golfstjernen Suzann Pettersen. Pettersen eier 15 prosent av Drink Cool som nå er ute i 60 7-Eleven-butikker i Norge.

I USA og Canada vokser det nå frem store selskaper som selger vann på kartong. Det er de raskest voksende vannmerkene i verden Harald Maartmann

Bak står gründerne Andreas Hatlevik og Erik Solheim, men Harald Maartmann har vært våpendrageren det seneste året, og nå er han i investormarkedet på jakt etter 5 millioner kroner. Pengene skal helt og holdent pøses inn i markedsføring av drikkekonseptet.

160.000 på to uker

– I USA og Canada vokser det nå frem store selskaper som selger vann på kartong. Det er de raskest voksende vannmerkene i verden. Det bekrefter at det ligger noe i denne idéen, sier Maartmann.

Likevel har de gjennomført markedsundersøkelser og messeaktiviteter.

– Resultatet av dette gjorde at vi bestemte oss for å gå «all in», sier Maartmann.

Med det mener han nær 2 millioner kroner hittil.

Selskapet har laget fire smaksvarianter; naturell, sitron, eple og bringebær. Kartongene er på 0,5 liter til 27 kroner stykket i kiosken og 14 kroner stykket i butikk. Nå jobbes det med en 1-liter og en 0,25-liter. Dessuten vurderes en 1,5-liter.

MARKEDSFØRINGSJOBB: – Mitt bidrag i Drink Coll handler om markedsføring. Det er der jeg har størst potensial. Jeg prøver å være med, og bruker mitt sosiale nettverk, sier Suzann Pettersen som eier 15 prosent av pappvannet. Foto: Drink Cool

– Vi har solgt bra gjennom Reitan-systemet de første to ukene, samt bestillinger gjennom kaffeleverandøren Pals. Hittil har vi inntekter på 160.000 kroner, sier Maartmann.

Halverer CO2-utslippet

Flow Outland Water og Just Water har gjort stor suksess med pappvann på den andre siden av dammen. Heller ikke i Norge er det helt ukjent i det Fresh Water har byggget opp produksjonskapasitet, og leverer til shipping- og offshoremarkedet.

– Vi er de første som selger vann i kartong i kiosker og butikker. Vi har også valgt å tappe på TetraPak-kartonger hos Nen-produkter i Fredrikstad, hvilket er en strategisk viktig beslutning for oss. Nen er også inne på eiersiden i selskapet, sier Maartmann.

Prosjektet er ett og et halvt år gammelt, og det har vært jobbet med smak og design samt distribusjonen i kiosker og butikker.

– Vi er i dialog med andre aktører på kiosksiden i tillegg til dagligvare, sier Maartmann.

Salgsargumentet handler om miljø. Ved å bruke kartong i stedet for plast kuttes CO2-utslippet til det halve, ifølge Maartmann.

Neste år sikter vi mot 1,25 millioner liter i Norge, eller 2,5 millioner kartonger. Det er kanskje et hårete mål, men vi tror vi skal klare det Harald Maartmann

Vil selge 2,5 mill. kartonger

Han eier 23 prosent av selskapet - det samme som de to andre gründerne. Suzann Pettersen har lagt inn navn, engasjement og tid i prosjektet, og sitter med 15 prosent.

– Dette er et markedsføringskonsept, og vi vil bruke pengene til å vokse. Neste år sikter vi internasjonalt i Kina, Sør-Korea og andre europeiske markeder, sier Maartman freidig.

Jeg synes dette er kult i og med at vi er først i markedet med vann på kartong i butikk. Det gjør det til en større utfordring enn når man ikke er først Suzann Pettersen

Markedet i Norge er på 100 liter vann, hvorav en tredel er uten kullsyre.

– Vi ser for oss å ta en betydelig andel av vannmarkedet uten kullsyre de neste tre til fem årene. Neste år sikter vi mot 1,25 millioner liter i Norge, eller 2,5 millioner kartonger. Det er kanskje et hårete mål, men vi tror vi skal klare det, sier Maartmann.

– Du vet at det er dyrt å slå gjennom i dagligvaremarkedet?

– Ja, vi er fullt klar over det. I budsjettene er markedsføring den store kostnaden. Det er et spesielt eventyr, men et kult eventyr.

Tutta: – Bruker nettverket mitt

– Jeg synes dette er kult i og med at vi er først i markedet med vann på kartong i butikk. Det gjør det til en større utfordring enn når man ikke er først. Jeg har veldig tro på produktet, og drikk, brett og kast er noe jeg står inne for, sier Suzann Pettersen.

Hvor mye tid hun legger ned i prosjektet vil hun ikke konkretisere.

– Jeg bidrar så godt jeg kan ved å bruke nettverket mitt. Det er en bratt læringskurve for meg også ettersom jeg ikke har vært i dagligvaremarkedet før. Det er nå moroa starter, sier hun.

Suzann Pettersen har fra før enkelte forretningsprosjekter innen fornybar energi, deriblant en ambassadørrolle for Dow Chemical.

– Mitt bidrag i Drink Coll handler om markedsføring. Det er der jeg har størst potensial. Jeg prøver å være med, og bruker mitt sosiale nettverk, sier hun.