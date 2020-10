Kraftig salgsvekst for sport og fritid på nett i coronatiden

Statistikk fra betalingsløsningen Klarna fra perioden 21. mars til 21. september i år bekrefter den generelle trenden: Salg av sports- og fritidsutstyr øker i koronatiden.

Det ble blant annet beskrevet etter andre kvartal i år, da sportskjedene i Norsk Sportsbransjeforening meldte om en salgsvekst på 17,7 prosent sammenlignet med fjorårets andrekvartal.

På nett er salgsøkningen svært markant, og gjennomgående for hele koronaperioden, så det har ikke nødvendigvis vært slik at folk har handlet mye i begynnelsen av perioden for dermed å «ha det de trenger».

– Bare de siste tre ukene i september økte omsetningen av sports- og fritidsutstyr med hele 54 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, opplyser Klarna til NTB.

De har mellom en tredel og halve markedet for netthandel, og mer enn 7.100 norske nettbutikker benytter seg av deres løsninger.

Ut i naturen

I en spørreundersøkelse i de nordiske land om folks netthandelsvaner, gjennomført av markedsanalyseselskapet CINT i perioden 14. til 21. september for Klarna, sier en av tre spurte nordmenn at de har netthandlet fritidsutstyr under koronakrisen for å være mer ute i naturen. Mer enn halvparten, 53 prosent, har vært mer ute i naturen siden koronaen kom i mars.

– Mange av våre nettbutikkpartnere har merket en kraftig økning i interessen for å kjøpe treningsutstyr, men også i salget av fritidsprodukter. Denne trenden ser vi fortsetter med full styrke nå i høst, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.

Særlig de unge søker ut. Blant dem mellom 18 og 25 år sier hele 66 prosent at de har vært mer utendørs siden mars enn de pleier.

Det er også de som i størst grad har shoppet mer nytt utstyr til formålet. 50 prosent av de unge har for eksempel kjøpt friluftsutstyr for å være mer ute i naturen.

Vil ut eller må ut?

Professor i biologi ved Universitetet i Oslo, Dag O. Hessen, er ikke overrasket over tallene.

– Det var jo slående i sommer hvor mange som hadde handlet fargesterke turklær, telt og hengekøyer. Marka har vært «full» i hele sommer, sier han.

Forfatteren bak boka «Verden på vippepunktet – hvor ille kan det bli» kommer i høst med den fjerde utgaven av bestselgeren og har oppdatert den med tillegg om korona, slik at boka har fått med dette aspektet, inkludert hva krisen har gjort med folks forhold til naturen.

– Tror du dette var en trend som var på vei, at vi ville trent mer og søkt ut til norsk natur uansett, koronaen bare påskyndet det? Og vil det vare?

– Jeg tror mange med dette har gjenoppdaget nærnaturen, og innser at gresset ikke er grønnere i Spania enn i Norge. Jeg tror også gleden av langsommere tid, roligere ferie og en mer bevisst holdning til flyturer og miljø bidrar sterkt, og at i alle fall noe av denne trenden vil vi ta med oss videre. Så tror jeg også mange innså hvor vakkert det er i Norge, og en del har sikkert vært ti ganger i Hellas, men aldri i Nord-Norge, sier Hessen, som selv oppgir at det var en stor opplevelse å «gjøre» Helgelandskysten i sommer.

Mye sykling

I den landsrepresentative undersøkelsen deltok 1.077 nordmenn, og selv om trangen til å søke seg ut i naturen virker størst, er også treningslysten stor.

46 prosent oppgir at de har trent mer enn før det siste halvåret. Over 60 prosent av dem som har økt treningsinnsatsen, oppgir at de har kjøpt nytt treningsutstyr til utetrening det siste halvåret.

Sykler har solgt ekstremt bra, så bra at noen av forhandlerne har hatt utfordringer med å dekke etterspørselen. Myndighetenes oppfordring om å unngå offentlig transport, førte til at salget av sykler til jobb- og skolebruk, spesielt elsykler, vokste kraftig helt fra mars av, i tillegg til at ønsket om å komme seg mer ut bidro da godværet kom for alvor.

Norsk Sportsbransjeforening har anslått at årets elsykkelsalg vil slå alle rekorder, og ende med omkring 80.000 solgte elsykler i år.

