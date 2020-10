Vinmonopolet doblet salget i september

Vinmonopolets salg var opp 52 prosent på årsbasis i september, med størst vekst i kommunene nær Sverige. Det viser statistikk fra Vinmonopolet fredag.

Flere kommuner langs svenskegrensen som Kongsvinger, Halden, Sarpsborg og Fredrikstad har alle en vekst over 100 prosent hittil i år, men alt dette er steder der Vinmonopolet hadde et lavt salg per innbygger før coronasituasjonen.

– På grunn av tilnærmet full stopp i grensehandelen er det store geografiske salgsforskjeller i landet for tiden, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i en pressemelding.

Den uvanlige salgsøkningen Vinmonopolet har hatt siden midten av mars er omtrent som forventet.

«Salgsøkningen vil vedvare så lenge myndighetenes coronarestriksjoner innebærer tilnærmet full stopp i grensehandel og taxfreesalg», opplyses det i meldingen.

Også nedgangen for skjenket salg som følge av at folk er mindre på barer, restauranter og cafeer, bidrar til å forklare Vinmonopolets historiske salgsøkning.

Normalt kjøper gjennomsnittskunden cirka 2,2 liter per handel på Vinmonopolet. Etter coronakrisen meldte sitt inntog handler vi nesten 3 liter per handel.