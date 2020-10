Reiseliv, kultur og event ned opptil 40 prosent

– Det vil kreve to år med vekst som i jappetiden for å komme tilbake til perioden før 12. mars i år. Norsk økonomi står foran en formidabel utfordring, sier adm. direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

Hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen er spesielt bekymret for de mest utsatte bransjene som reiseliv, kultur og event som forventer en årsomsetning ned 20 til 40 prosent sammenlignet med ifjor.



En av fire virksomheter forventer lavere årsomsetning i år.

– Fra før måtte vi skape 25.000 nye arbeidsplasser årlig det neste tiåret for å finansiere velferdsstaten. Nå skal vi i tillegg erstatte arbeidsplassene som går tapt i krisen, og det i et næringsliv som vil se annerledes ut enn det gjorde før pandemien, sier Horneland Kristenstensen i en pressemelding.

Flere venter vekst

Selv om de mest utsatte bransjene forventer kraftig omsetningsfall i 2020 er det flere positive trender å finne i tallene fra Virke. Ni av ti virksomheter har gjort ulike grep for å redusere de negative effektene fra pandemien som blant annet innebærer et fall i forbruk på tjenester på 50-60 milliarder kroner.

Anslaget fra forbruket utelands er ned 80 til 100 milliarder kroner, ifølge Virke. Det gir detaljhandelen her til lands vekst.

I detaljhandelen er det nemlig kun sko og klær som går mot lavere omsetning enn ifjor og dette er segmenter som allerede har slitt mye, uanhengig av corona.

Anslagene til Virke viser en vekst i detaljhandelen på 10 prosent totalt i 2020. 25 prosent i norsk netthandel, 13 prosent i dagligvare/kiosk, 11 prosent i elektrobransjen, 10 prosent i møbler, og 7 prosent i sportsbransjen og byggevarehandelen.

Skobutikkene forventer en nedgang på 12 prosent fra ifjor og klesbutikker ned 6 prosent, som blir den laveste omsetningen siden 2008, ifølge Virke.

– Krisesituasjonen presser fram et stort behov for omskolering av arbeidsstokken. Virksomhetene har tatt grep for å holde folk i jobb og sikre at de har riktig kompetanse, men for å hjelpe utviklingen er det viktig at midlene til bedriftsintern opplæring forlenges, sier Ivar Horneland Kristensen.