UBS høyner kursmål i Orkla – men anbefaler salg

UBS høyner kursmålet på Orkla til 84 kroner pr aksje, fra tidligere 78 kroner, men gjentar gjentar en salgsanbefaling, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset mener dagens aksjekurs «diskonterer både en forbedring i topplinjevekst og ytterligere marginekspansjon på mellomlang sikt».

«Vi tror Orkla står overfor et valg mellom disse to faktorene og mener derfor at en vekst for resultat pr aksje på tre prosent pr år på mellomlang sikt er mer realistisk, som er i nedre ende av sammenlignbare Consumer Staples i EU», skriver investeringsbanken.

Orkla-aksjen handles i skrivende stund til 92 kroner.