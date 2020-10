Virke roper varsku om for mye sparing blant nordmenn

BEKYMRET FOR SPARING: – Sparingen gjør at produksjonen har gått rett i kjelleren og at folk mister jobben, sier Lars E Haartveit, sjeføkonom i Virke.

BEKYMRET FOR SPARING: – Sparingen gjør at produksjonen har gått rett i kjelleren og at folk mister jobben, sier Lars E Haartveit, sjeføkonom i Virke. Foto: Håkon Løtveit

– Vi tror sparingen fra 2019 til 2020 skal dobles til en sparerate på rundt 15 prosent og da er det en liten del som går til varer, sier sjeføkonom i hovedorganisasjonen Virke, Lars E. Haartveit.

Før coronakrisen var allerede sparingen i husholdningene sterkt økende i Norge. Fra 2018 til 2019 har midlene gått opp over 45 prosent til 135 milliarder kroner. Ifølge tall fra SSB har vi pr. andre kvartal allerede spart 150 milliarder og Virke tror vi kan havne på 275 milliarder totalt i år – mer enn dobbelt så mye som i 2019.

– Vi tror spareraten vil falle tilbake igjen etterhvert, men at den også neste år vil være høy, sier Haartveit.

Skaper krisen

Under finanskrisen oppfordret daværende finansminister Kristin Halvorsen folk om å bruke mer penger på forbruk. Høyst uvanlig budskap fra en SV-politiker. Nå ber også Virke folk om å bruke penger, så normalt som det er mulig, for så mye sparing som vi driver med nå er ikke godt for økonomien.

– Er det uheldig at vi sparer så mye?



– Det er uheldig. Det er det som gjør at produksjonen har gått rett i kjelleren og at folk mister jobben. Det er sparingen som som er med på å skape krisen i økonomien. Det er veldig uheldig og særlig om det varer lenge, sier Haartveit.

– Hva vil du si til de som sitter med masse oppsparte midler?

– Jeg tror folk vet best selv hvordan de kan bruke penger. Man må ha respekt for smittevern, men selv benytter jeg anledningen til å fikse opp i ting jeg har tenkt på lenge, for det har jeg god anledning til nå, sier sjeføkonomen.

– Men disse sparepengene vil vel bli brukt på sikt?

– Ja, men hvor fort er vanskelig å vite. Det skaper en veldig usikkerhet, når folk er så likvide. Vil de plutselig løpe ut og bruke penger når pandemien er over? spør Haartveit.

– Arranger julebord

Adm. direktør Ivar Horneland Kristensen vil på sin side ikke avlyse julebordsesongen.

– BRUK PENGER SOM NORMALT: Adm. direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen. Foto: Are Haram

– Vi bør prøve å leve normalt, være opptatt av smittevern, men gå på steder og kjøpe og oppleve ting. Virksomhetene bør også vurdere å gjennomføre julebord på en måte som er tilpasset situasjonen, så de arbeidsplassene som er avhengig av dette får denne etterspørselen, sier Horneland Kristensen.

– Må vi bruke mer penger på det vi kan bruke penger på?

– Det er et poeng. Etterspørselen fører til at hjulene går rundt og skaper arbeidsplasser, men folk må selvfølgelig vurdere hva de vil gjøre selv. Corona er ikke ekstraordinært lenger, men en situasjon vi må stå i, og hvor det er mye normal atferd. Folk må leve mest mulig normalt, sier han.

Detaljhandelen vokser

Hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen kan fortsatt vise til stygge tall, men et mye mindre dystert bilde enn tidligere i krisen.

Reiseliv, kultur og event forventer selv en årsomsetning ned 20 til 40 prosent sammenlignet med ifjor, men i detaljhandelen har nesten alle sektorer vekst i 2020, utenom klær og sko, men dette er bransjer som har slitt over lengre tid, også uavhengig av corona.

Anslagene til Virke viser en vekst i detaljhandelen på 10 prosent totalt i 2020. 25 prosent i norsk netthandel, 13 prosent i dagligvare/kiosk, 11 prosent i elektrobransjen, 10 prosent i møbler, og 7 prosent i sportsbransjen og byggevarehandelen.

– Detaljomsetningen i mange bransjer nyter godt av at det er så mye tjenester- og utenlandsforbruk som vi ikke gjør, men mesteparten av dette går til sparing, sier Haartveit.

Skobutikkene får en nedgang på 12 prosent fra ifjor og klesbutikker 6 prosent, som blir den laveste omsetningen siden 2008, ifølge Virke.

Organisasjonen forventer at forbruket i Norge vil synke med 50-60 milliarder kroner i år og i utlandet med mellom 80 og 100 milliarder, sammenlignet med ifjor.