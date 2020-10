Nordea Markets-analytiker Oliver Schüler Pisani mener XXLs utsikter for andre halvår er gode, men verdsettelsen er for høy

Nordea Markets-analytiker Oliver Schüler Pisani sendte tirsdag morgen ut en analyseoppdatering på XXL hvor han beholder «hold»-anbefalingen, samt jekker opp kursmålet fra 20 til 22 kroner.

Analytikeren trekker frem at utsiktene for andre halvår ser gode ut, men verdsettelsen er for høy.

«Basert på ledende indikatorer ser vi muligheter for 15 prosent like-for-like-vekst i tredje kvartal og en EBITDA på 13 prosent over nåværende Refinitiv-konsensus. Vi vurderer imidlertid verdsettelsen på 8 ganger EV/EBITDA på 2021-estimater som høy sammenlignet med peers», skriver Oliver Schüler Pisani.

Kursmålet til Nordea Markets impliserer en EV/EBITDA-verdsettelse på 7. Tirsdag ettermiddag ble XXL-aksjen handlet til 27,20 kroner, og siden årsskiftet er kursen opp 89 prosent.

Amazon-inntreden

Schüler Pisani mener XXL drar nytte av coronapandemien og konkurser blant konkurrenter. Likevel frykter analytikeren at Amazons inntreden i Norden igjen kan bekymre investorene vedrørende konkurransedynamikken i 2021.

Nordea Markets tror at lite reising vil kunne gi vintersalget til XXL et «boost». Meglerhuset ligger mellom 5 og 13 prosent over konsensus på EBITDA-estimater frem til 2022.

Om to år estimerer Schüler Pisani en omsetning på 11,7 milliarder kroner, hvorav EBITDA skal være på 1,3 milliarder kroner.