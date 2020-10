Kraftig økning i nettsalget for IKEA – totalomsetningen synker

Verdens IKEA-butikker omsatte for 39,6 milliarder euro i det avvikende regnskapsåret fra september til august. Det var noe ned fra foregående regnskapsår, da omsetningen landet på 41,3 milliarder euro, viser tall fra Inter IKEA Group.

Nettsalget gikk imidlertid opp hele 45 prosent.

I løpet av foregående regnskapsår har selskapet introdusert netthandel for kinesiske forbrukere samt for kunder i to andre markeder.

Dessuten har coronapandemien og midlertidige butikknedstengninger ledet forbrukere til netthandelen. Allerede i slutten av januar varslet IKEA at alle kjedens varehus i Kina skulle stenges.

Totalt ble det registrert 825 millioner besøkende i IKEAs fysiske butikker fra september til august.

Butikkantallet ble økt med 33 gjennom året, med nyåpninger i blant annet Moskva, Seoul, Kiev og Macao.

Midt i Oslo sentrum har IKEA dessuten åpnet en konseptbutikk der kunder kan få hjelp til å planlegge oppussingen av kjøkken, bad og garderobe.

Utvider i rekordtempo

Åpning av flere butikker blir det også inneværende regnskapsår, inkludert nyetableringer i land som Mexico og Filippinene.

Ifølge BBC News er det snakk om åpning av et rekordhøyt antall nye butikker inneværende regnskapsår, i regi av både IKEA og franchisetagere.

50 nye utsalgssteder står på planen, opp fra dagens nivå på 445 verden rundt.

Jesper Brodin, sjef for Ingka Group, selskapet som drifter de fleste av IKEAs butikker, sier til den britiske rikskringkasteren at Ingka selv har planer om 30 nyåpninger de neste 12 månedene.