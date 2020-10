Zalando hever guiding for 2020

HEVER GUIDING: Zalando er optimistiske for regnskapsåret 2020.

Zalando, Europas ledende digitale plattform for kjøp av klær, hever guidingen for regnskapsåret 2020 etter eksepsjonelt sterk og lønnsom vekst i tredje kvartal.

Det skriver selskapet i en oppdatering torsdag.

Selskapet forventer at brutto varevolum (GMV) vokser 25-27 prosent, omsetningsvekst på 20-22 prosent og en justert EBIT på 375-425 millioner euro for regnskapsåret 2020. I forventningene som ble publisert 15. juli 2020, antok Zalando tidligere GMV-vekst på 20-25 prosent, omsetningsvekst på 15-20 prosent og justert EBIT på 250- 300 millioner euro for hele året.

I følge foreløpige tall for tredje kvartal 2020 økte Zalando GMV med 28-31 prosent til 2,43-2,48 milliarder euro (3. kvartal 2019: 1,89 milliarder euro) og inntektene med 20-23 prosent til 1,83-1,87 milliarder euro (3. kvartal 2019: 1,52 milliarder euro). Justert EBIT i samme periode forventes mellom 100-130 millioner euro (3. kvartal 2019: 6,3 millioner euro).

Selskapet offentliggjør tredjekvartalstall 4. november.

Torsdag endte Zalando-aksjen, som handles på Frankfurt-børsen, opp 2,62 prosent til 83,0 euro.