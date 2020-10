Morris-eier Venue Retail Group tapte 138,7 millioner

Svenske Venue Retail Group, som i Norge eier butikkjeden Morris, tapte 47,4 millioner svenske kroner i regnskapsmessige fjerde kvartal, som løper fra juni til august.

I samme periode ett år før viste resultatet etter skatt 1,1 millioner i pluss.

Samlet i regnskapsåret 2019/20 endte underskuddet på 138,7 millioner svenske kroner, mot minus 29,2 millioner året før.

Netto omsetning for gruppens vesker, sko og accessoirer oppgis til 140,2 millioner svenske kroner i fjerde kvartal, en nedgang på hele 96,0 millioner fra samme periode i regnskapsåret 2018/19. Totalt gjennom det tilbakelagte året endte netto omsetning på 630,4 millioner, ned fra 850,0 millioner året før.

På sammenlignbar basis var salget i gruppens butikker ned 33,5 prosent i fjerde kvartal og ned 16,8 prosent for helåret.

– Steintøft

«Pandemi, stadig rekonstruksjon og et fortsatt sterkt negativt påvirket reisemarked gjør det steintøft for oss som selskap», sier konsernsjef Lars Fins.

Mens coronapandemien har svekket salget kraftig, mener gruppen at salget nå er på vei opp igjen og at det i fjerde kvartal var på et klart høyere nivå enn kvartalet før, men fortsatt under nivåene før coronakrisen.

Fins ser også store muligheter for lønnsomheten, og trekker frem at bytte av konsernledelse og styre samt fremforhandling av lavere leieutgifter og hovedkontorbytte skal bidra til at gruppens kostnader blir redusert.

Venue Retail Group (Mill. SEK) 4. kv./20 4. kv./19 2019/20 2018/19 Driftsinntekter 140,7 238,5 633,0 858,0 Driftsresultat −39,4 2,0 −119,1 −24,6 Resultat før skatt −47,4 1,1 −137,6 −29,1 Resultat etter skatt −47,4 1,1 −138,7 −29,2

Fins tok selv over som konsernsjef i juni etter Jonas Ottosson.

Nær halve minusen norsk

Gruppen hadde tilsammen 101 butikker ved utgangen av perioden, mot 115 ett år tidligere.

Av disse er 38 butikker underlagt Morris-kjeden i Norge.

For bare noen år siden hadde Morris-kjeden over 50 utsalgssteder i Norge.

Den norske virksomheten utgjorde 34 prosent av Venue Retail Groups omsetning i det tilbakelagte regnskapsåret, mot 35 prosent året før.

Driftsresultatet i Norge ble på minus 52,9 millioner svenske kroner, mot pluss 2,7 millioner året før, og utgjorde dermed nær halvparten av gruppens samlede driftsunderskudd på 119,1 millioner.

Aksjen suspendert

Handelen i Venue Retail Groups aksje, notert på Nasdaq OMX Stockholm, har vært suspendert siden 23. mars, da selskapet begjærte seg konkurs.

Konkursbegjæringen kom etter at coronakrisen hadde sendt salget ned 70 til 80 prosent.