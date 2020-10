Coca-Cola hadde knallrød utvikling i det norske markedet

ØKTE KOSTNADER: Utviklingen var like rød som etiketten for Coca-Cola i Norge.

ØKTE KOSTNADER: Utviklingen var like rød som etiketten for Coca-Cola i Norge. Foto: NTB

Coca-Cola European Partners Norge, som står for produksjon, distribusjon og salg av Coca-Colas leskedrikker i Norge, gikk på en kraftig smell i 2019.

Til tross for at selskapet omsatte for 2,7 milliarder kroner endte inntjeningen på 64 millioner kroner. Det tilsvarer en nedgang på 52 prosent fra 2018.

Kommunikasjonsdirektør i Coca-Cola, Per Hynne, var tilbakeholden over Finansavisens henvendelse og skrev følgende i tekstmelding:

«Det er mange faktorer som påvirket resultatet for 2019. Det var høye kostnader forbundet til råvarepriser og andre prosjekter. 2019 var også et normalt år med tanke på vær sammenlignet med 2018, hvor vi hadde rekordvarme fra begynnelsen av mai til langt ut på høsten.»

Ifølge selskapets årsrapport skyldes nedgangen i stor grad markedsføring knyttet til produktet «Coca-Cola Uten Sukker», som foregikk navneendring fra «Coca-Cola Zero».

Coca-Cola European Partners Norge (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 2.674 2.585 Driftsresultat 82 172 Resultat før skatt 84 172 Resultat etter skatt 64 132

Grensehandel og avgifter

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at grensehandelen av brus har doblet seg i løpet av de ti siste årene. Rapporten viser at brus- og mineralvann har gått fra å utgjøre 5,6 prosent av all grensehandel til å nå utgjøre 11 prosent.

En annen rapport fra markedsanalysebyrået Nielsen viser at 900.000 nordmenn handler i Sverige minst én gang i måneden. Rapporten trakk frem at dagligvarehandelen til den gjennomsnittlige nordmann ligger på 37.600 kroner i året, mens østfoldingene nøyde seg med 30.000.

Rapporten konkluderte med at norsk dagligvareomsetning ville vært 9,1 milliarder kroner høyere i 2019, hvis dagligvareomsetningen for de tidligere fylkene Oslo, Akershus og Østfold hadde ligget på samme landsgjennomsnitt.

«Det er klart at høye avgifter driver grensehandel og hamstring. Vi opplevde ytterligere vekst i grensehandelen i 2019 som et resultat av det norske skattenivået» skriver Hynne til Finansavisen.