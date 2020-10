– Salget økte med 60 prosent til 3,5 milliarder dollar

Amazon har tradisjonelt sett avholdt Prime Day i midten av juli, men på grunn av pandemien valgte selskapet å avvikle begivenheten over to dager, fra 13 til 14. oktober. Det har vært god butikk for handelsgiganten.

«Prime Day ble rekordstor for små og mellomstore bedrifter. Salget bikket 3,5 milliarder dollar, en økning på nærmere 60 prosent fra fjoråret for tredjepartene», uttaler Jeff Wilke i en pressemelding torsdag.

Prime Day er selskapets egen handelsdag, eller over to dager i år, der det setter ned prisen på en rekke varer. Amazon startet med konseptet i 2015 og har bekreftet ovenfor CNN Business at årets resultat ble det beste siden oppstarten.

Amazon har derimot ikke besvart CNNs forespørsel om offisielle salgstall, men enkelte analytikere har predikert at netthandelselskapet har tjent så mye som 10 milliarder dollar på årets begivenhet.

Tredjeparter blir viktigere og viktigere for Amazon og stod for rundt 58 prosent av årets salg. Med den prosentsatsen kan Amazon ha generert salg tilsvarende minst 7 milliarder dollar, ifølge JPMorgan.

Salget er ventet å gi en kraftig boost på resultatet for 4. kvartal. Kombinert med julesalget estimerer FactSet at Amazons totale salg vil overgå 100 milliarder dollar i årets siste kvartal. Det vil i så fall være ny rekord for et 4. kvartal.