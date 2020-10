Coronakrisen fører til konkursfrykt for handelsbedriftene

Det er ferske tall fra NHO Service og Handels medlemsundersøkelse som forteller om redusert omsetning og svakere likviditet for varehandelen.

At 45 prosent av bedriftene har merket lavere etterspørsel de siste fire ukene som følge av coronakrisen, er en økning på 10 prosentpoeng fra forrige undersøkelse som ble utført i september.

Andelen bedrifter innen handel som sliter med å betale regninger på kort sikt, har nesten doblet seg fra september til oktober, fra 10 til over 18 prosent.

I tillegg viser undersøkelsen at 11 prosent av handelsbedriftene frykter konkurs, at 9 prosent har gjennomført oppsigelser (ned fra 21 prosent) og at 12 prosent har planer om oppsigelser (ingen endring).

