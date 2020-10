TAR AV I NORGE: – Veksten i Norge skyldes en kombinasjon av at vi er blitt mer synlige, at vi rir på bølgen med overgang fra fysiske butikker til netthandel og at vi har god leveringstid til Norge ettersom vårt lager ligger nær den norske grensen, sier adm. direktør i Lyko Group, Rickard Lyko. Her foran selskapets lager i Sverige. Foto: Lyko