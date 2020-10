Beste tredje kvartal noen gang for sportsgiganten

XXL leverte en inntektsvekst på 14 prosent i tredje kvartal, til 2,8 milliarder kroner, mot samme resultat i fjor på rett i underkant av 2,5 milliarder kroner, går det frem av kvartalsrapporten tirsdag.

I Norge økte salget med 21 prosent og XXL genererte positiv kontantstrøm for kvartalet med en total likviditetsreserve på rundt 1,2 milliarder kroner, opp fra 575 millioner kroner i samme periode i fjor.

Sportsgiganten setter også i gang et tilbakekjøpsprogram av egne aksjer til 100 millioner kroner, der den høyeste prisen pr. aksje vil være 50 kroner. Målet med programmet er å styrke kapitalstrukturen.

Resultatet endte på 159 millioner kroner, med et resultat pr. aksje på 0,63 kroner.

Veksten i resultatet og resultat pr. aksje er dermed langt bedre enn forventningene, som lå på 119 millioner i resultat og et resultat pr. aksje fra 0,24 til 0,47 kroner, ifølge estimater fra seks meglerhus av TDN Direkt.

På fremtidsfronten har XXL signert fire nye leieavtaler for åpning av nye lokaler i 2020, der ett er i Norge, ett i Sverige og to i Østerrike. De nye butikkene i Norge og Sverige åpnet i første kvartal, og den ene i Østerrike åpnet i andre kvartal. Den siste butikken i Østerrike er planlagt å åpne i 4. kvartal i år. XXL planlegger samtidig at det skal åpne 3-5 nye butikker hvert år, med fokus på Østerrike. Samtidig vil XXL nedjustere flere eksisterende butikker, opplyses det.

Les hele kvartalsrapporten her.

XXL (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 2.823 2.473 Driftsresultat 214 94 Resultat før skatt 188 42 Resultat etter skatt 159 33