Den største avtalen noensinne innen luksussegmentet ser ut til å bli reddet etter at LVMH og Tiffany ble enige om de nye premissene for et oppkjøp.

LVMH betaler litt mindre enn først avtalt. Prisen pr. aksje går fra 135 dollar i den opprinnelige avtalen til 131,5 dollar. Noe som gjør at den totale prisen blir 15,8 milliarder dollar, noe som tilsvarer rundt 150 milliarder norske kroner, skriver CNBC.

Alle andre deler av avtalen som ble fremforhandlet i november i fjor, forblir uendret.

– Vi er like overbeviste som noen gang om det formidable potensialet i Tiffany-merket, og vi tror at LVMH er det rette hjemmet for Tiffany og dets ansatte under dette spennende neste kapittelet, sier Europas rikeste mann og hovedaksjonær i LVMH, Bernard Arnault.

Det er ventet at oppkjøpet blir fullført tidlig i 2021, med forbehold om godkjenning fra aksjonærene i Tiffany. I henhold til den reviderte avtalen vil Tiffany utbetale kvartalsutbytte på 0,58 dollar pr. aksje 19. november.

Luksuskrig

Den opprinnelige avtalen mellom Tiffany og LVMH ble skutt ned forrige måned da LVMH kunngjorde at de ikke kunne fullføre oppkjøpet innen 24. november. Luksuskjempen ba da om at transaksjonen ble utsatt til 6. januar på grunn av trusler om nye amerikanske tollsatser på franske produkter, og klaget også på hvordan juvelforhandleren klarte seg under pandemien.

Tiffany svarte med å gå til søksmål mot LVMH, for å tvinge dem til å opprettholde den originale avtalen, men en rettsak som var planlagt til å starte i januar. Nylig har derimot ledelsen i Tiffany hatt en litt mer forsonende tone som følge av økt usikkerhet i markedet på grunn av oppgangen i coronasmitten i både USA og Europa, ifølge kilder Reuters har snakket med.

– Vi er veldig glade for å ha fått til en avtale med LVMH til en attraktiv pris, og vi er nå i stand til å gå videre med fusjonen, sier styreleder i Tiffany, Roger Farah.

Tiffany går inn i LVMHs minste avdeling, smykke- og klokke-segmentet, hvor Bulgari og Tag Heuer allerede holder til, og man håper juvelforhandleren vil være med på å styrke konsernets tilstedeværelse i USA.

Fra før av eier LVMH merker som Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Sephora, Moët & Chandon og Princess Yachts.