Amazon leverte en omsetning på 96,15 milliarder dollar i tredje kvartal av 2020, ifølge selskapets kvartalsrapport.

Til sammenligning leverte handelsgiganten en omsetning på 69,9 milliarder dollar i tredje kvartal av 2019.

Resultat etter skatt kom inn på 6,33 milliarder dollar, sammenlignet med 2,13 milliarder i samme kvartal foregående år. Pr. aksje endte resultatet på 12,37 dollar. Analytikerne ventet et resultat pr. aksje på 7,27 dollar, ifølge Yahoo Finance.

– For to år siden økte vi Amazons minstelønn til 15 dollar for alle ansatte i USA og utfordret andre store arbeidsgivere til å gjøre det samme. Best Buy og Target har økt, og vi håper andre store arbeidsgivere vil følge etter. Nå ville det være en flott tid å gjøre det, sier adm. direktør Jeff Bezos i en kommentar.

Amazon-aksjen stengte torsdag 1,52 prosent på Wall Street. Aksjen faller 0,7 prosent i etterhandelen.

Amazon la frem bedre kvartalstall enn ventet. Nå er mange spente på julehandelen.