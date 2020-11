Inspire Brands kjøper Dunkin' Brands Group for 8,8 milliarder dollar, noe som tilsvarer 83,7 milliarder kroner. Inkludert gjeld vil transaksjonen øke til 11,3 milliarder dollar – 107,5 milliarder kroner.

Etter at New York Times forrige helg skrev om et mulig oppkjøp, bekrefter selskapene denne helgen de samme ryktene, som blir et av de største avtalene innen matserveringsbransjen på flere år, skriver Marketwatch.

Nest største oppkjøp i USA

I Nord-Amerika er det bare Restaurant Brands Internationals oppkjøp av Tim Hortons i 2014 for 13,3 milliarder dollar, som har vært større innen restaurantbransjen.

Etter avtalen er gjennomført vil Inspire Brands være det nest største amerikanske restaurantkjeden i det amerikanske markedet, bare bak McDonald's.

Ifølge Marketwatch begynte samtalen mellom selskapene før pandemien. Og selv pandemien har gjort samtalene mer komplisert, er det ventet at avtalen vil være fullført innen utgangen av året.

Blant selskapene som er allerede under Inspire Brands-paraplyen finner vi Arby's, Buffalo Wild Wings og Sonic Drive-In. Med oppkjøpet av Dunkin' Brands kan de supplere utvalget med Dunkin' Donuts og Baskin-Robbins.