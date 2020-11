Regner med å omsette for 117 milliarder kroner

I desember bruker hver nordmann i snitt 12.000 kroner, noe som tilsvarer en vekst på ca. 4,8 prosent fra samme periode i fjor. Rundt 65 prosent av dette vil gå til julegaver mens 35 prosent vil gå til mat. Veksten for november og desember forventes å være på seks prosent.

Starter tidlig

– Vi registrerer at julehandelen starter tidligere for hvert år, og i år forventer vi en enda tidligere start enn normalt på grunn av smittevernhensyn. I år blir det viktig å spre handelen for å unngå trengsel og opprettholde en-meters-regelen, uttaler adm. direktør Bjørn Næss i Oslo Handelsstands Forening (OHF).

Bakgrunnen for den høye veksten er at mange forbrukere har historisk god råd i år.

– Feriebudsjettene er lave, vi har rekordlav rente og rekordlave strømpriser. Smittevern og hjemmekontor har også ført til at vi bruker mindre penger på transport og tjenester. Det er heller ikke aktuelt å bruke penger på utenlandsreiser eller grensehandel, sier Næss.

Kjøpesentre og nettbutikker

I en kundeundersøkelse, gjennomført av YouGov på vegne av OHF, kommer det tydelig frem at forbrukerne i økende grad vil handle julegaver på lokale kjøpesentre og i norske nettbutikker. Hele 54 prosent sier at de vil handle lokalt, mens 49 prosent sier de vil handle i norske nettbutikker. Til sammenligning svarte henholdsvis 32 og 43 prosent det samme i 2018.

Julegavehandel på nett vokser sterkere enn tidligere år. Det er forventet en netthandling av julegaver på ca. ni milliarder kroner, mest i november måned. Ikke overraskende viser undersøkelsen at de dyreste gavene går til ektefelle, samboer eller kjæreste. Deretter følger barn og barnebarn.