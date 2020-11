KJØP: Flere meglerhus venter kursoppgang for Kid-sjef Anders Fjeld fremover.

KJØP: Flere meglerhus venter kursoppgang for Kid-sjef Anders Fjeld fremover. Foto: Kid

Torsdag presenterte Kid sine tredjekvartalstall, noe som sendte aksjen opp 5,5 prosent til 101,50 kroner. Nå velger både Pareto Securities og ABG Sundal Collier å heve sine kursmål samtidig som meglerhusene gjentar sine kjøpsanbefalinger.

Pareto Securities jekker ifølge TDN Direkt opp kursmålet fra 120 til 125 kroner mens ABG Sundal Collier hever kursmålet fra 115 til 120 kroner.

Pareto Securities mener Kid leverte fremragende tredjekvartalstall og påpeker at Kids annonsering av et halvårsutbytte på 5,8 kroner pr. aksje overgikk deres forventninger. Meglerhuset hever ebitda-estimatene for 2020 til 2022 med fem prosent.

ABG Sundal Collier skriver at Kid overrasket markedet med en imponerende bruttomargin og konkluderer med at Kid-aksjen handles på lave multipler.

Fredag morgen omsettes aksjen for 104 kroner, opp 2,5 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på litt over 4,2 milliarder kroner. Hittil i år har aksjen gått opp 113 prosent.