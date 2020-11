Vans-eier kjøper Supreme for 2,1 milliarder dollar

De amerikanske private equity-selskapene The Carlyle Group og Goode Partners selger sine eierposter i streetwear-merket Supreme, kjøper er det Colorado-baserte kleskonsernet VF Corp.

Konsernet har allerede kjente merkevarer som blant annet Timberland, Vans, Dickies og The North Face i porteføljen.

Transaksjonen på 2,1 millairder dollar, tilsvarende om lag 19 milliarder kroner, er ventet fullført mot slutten av året. Dette er den største transaksjonen VF har gjort siden oppkjøpet av Timerbland for 2,3 milliarder dollar i 2011.

Oppkjøpet sendte New York-noterte VF opp over 16 prosent i løpet av den første timen med handel på Wall Street.

Fortsetter eksterne samarbeid

– Dette var ikke en konkurransepreget prosess, dette var to selskaper som kom sammen og diskuterte mulighetene, sier konsernsjef i VF Steve Rendle under en investorpresentasjon mandag.

Supreme, som ble etablert i New York i 1994, har bygget seg opp gjennom flere store samarbeid de seneste årene. Blant annet med designermerket Louis Vuitton i 2017, og senest med VF-eide The North Face denne høsten.

Selskapet opplyser at oppkjøpet ikke vil sette en stopper for fremtidige samarbeid med merker utenfor konsernet.

Vokser raskt

Merkene som i dag sorterer under streetwear i VFs portefølje omsetter for om lag 3 milliarder dollar, hvor Vans alene står for 1,9 milliarder av omsetningen. Konsernet venter at Supreme vil bidra med over 500 millioner dollar til omsetningen i løpet av regnskapsåret 2022, noe VFs finansdirektør Scott Roe, påpeker kan være på den konservative siden.

– Supreme har omsatt for 500 millioner dollar de seneste tolv månedene, og har doblet inntekten de seneste fire årene. Dessuten har selskapet en driftsmargin på over 20 prosent, sier Roe under mandagens presentasjon.

De neste fire årene venter VF en inntektsvekst på om lag 8-10 prosent for Supreme, på sikt mener konsernet milliardomsetning vil være innen rekkevidde.

VF fremhever Supremes digitale salgskanaler som en viktig årsak til kjøpet, i dag gjøres om lag 60 prosent av salget over nett, noe som har bidratt til å holde salget oppe også under en global coronanedstenging.

Supreme har i dag 12 butikker i USA, Europa og Asia.