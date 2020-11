Ny toppsjef i Espresso House

Marianne Gaarder Amland rykker opp til å bli ny konsernsjef i Espresso House Group. Hun har jobbet i ulike stillinger i selskapet siden 2015. Før det var Gaarder Amland ansatt i Aker Solutions.

Espresso House omsatte for nesten 390 millioner korner i 2019 og gikk med et overskudd på 2,7 millioner kroner. Det jobber over 700 i selskapet.

«Det er tøffe tider for samfunnet, bransjen og for mine 700 kollegaer som hver dag gjør sitt ytterste for å gi gode gjesteopplevelser under helt andre omstendigheter enn tidligere. Samhold, involvering og verdiene våre er viktigere enn noensinne», skriver Gaarder Amland på LinkedIn.

Hun tenker da på coronakrisen som gjør det tøft for serveringsbransjen. Den nye toppsjefen for kaféselskapet tror på bedre tider.