Walmart overgår forventningene

Walmart fikk en omsetning på 135 milliarder dollar i tredje kvartal. Det var på forhånd ventet en omsetning på 132,2 milliarder dollar.

Justert resultat pr. aksje slo også forventingene med 1,34 dollar. Det var på forhånd ventet et juster resultat på 1,18 dollar pr. aksje, skriver TDN Direkt.

Ifølge Reuters pådro Walmart seg rundt 600 millioner dollar i ekstra utgifter på grunn av coronaviruset, som inkluderte høyere lønn for lagerarbeidere og bonuser for butikkansatte, samt å bruke mer ressurser på å holde anleggene rene. I andre kvartal utgjorde de utgiftene omtrent 1,5 milliarder dollar for butikkjeden.