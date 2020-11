Belønner ansatte etter salgsboom

POPULÆRT: Home Depot økte salget med over 23 prosent i tredje kvartal. Her fra en Home Depot-butikk ved Daly City i California.

Verdens største jernvarekjede fikk i tredje kvartal en omsetning på 33,5 milliarder dollar. Opp 23,2 prosent fra samme periode i fjor, da de fikk en omsetning på 27,2 milliarder dollar. Det var på forhånd ventet en omsetning på 32,04 milliarder dollar, skriver Reuters.

Resultatet etter skatt kom på 3,4 milliarder dollar. En oppgang på 600 millioner dollar tredje kvartal i fjor.

FORNØYD: Konsernsjef Craig Menear i Home Depot. Foto: Bloomberg

– Vår evne til å effektivt tilpasse oss denne høye etterspørsel er en vitnesbyrd om både investeringene vi har gjort i virksomheten så vel som våre medarbeideres fokus på kundene, sier adm. direktør Craig Menear.

Samtidig som at Home Depot la frem tallene for tredje kvartal, kunne de også fortelle at de vil bruke 1 milliard dollar på å kompensjoner til ansatte som skal bli vedvarende. Under coronakrisen har Home Depot tilbydd sine ansatte ukentlige bonuser og mer betalt fri enn tidligere, men under kvartalstallpresentasjonen sa de at de kom til å gjøre noen disse programmene permanente. Dette vil resultere i cirka 1 milliard dollar trinnvis kompensasjon på årsbasis, opplyser selskapet om.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde Home Depot over 400.000 ansatte fordelt på totalt 2.295 butikker i 50 delstater samt District of Columbia, Puerto Rico, Jomfruøyene, Guam, i tillegg til ti kanadiske provinser og Mexico.