Petter Stordalen selger store deler av Strawberry Publishing

Det skriver VG. Kjøpesummen er ukjent, men VG rapporterer at det handler om rundt 250 millioner kroner.

Stordalen sitter igjen med en eierprosent på 30 prosent sammen med Jonas Forsang, Magnus Rønningen og Jørn Lier Horst.

– Bokbransjen er midt i store omveltninger, og hvis vi skal fortsette å være raske og offensive og samtidig rigge oss digitalt, må vi styrke forlaget både økonomisk og strukturelt, sier Stordalen til avisen.

Bonnier og Strawberry Publishing har vært i dialog om et oppkjøp siden april. I mai ble det kjent at Stordalens Strawberry Publishing solgte forlagene i Danmark og Sverige til Bonnier Books.

Tøft år

Coronakrisen har rammet Stordalen, best kjent som hotellkongen, knallhardt. Som eier av Choice-hotellene, deleier i Ving og aksjonær i Hurtigruten har det vært et tungt år økonomisk sett.

Petter Stordalens formue har falt fra 26,4 til 16 milliarder kroner på ett år, ifølge Kapital.

– Jeg har vært igjennom mange kriser, men ingen har vært som denne. Vi er den industrien som har blitt desidert hardest rammet. Alt det vi driver med har basically blitt forbudt over natta, sa Stordalen til Kapital tidligere i år.

Han sa da at det ikke betyr noe for han personlig at formuen faller.

– Det som betyr noe, er å få selskapene tilbake der vi var før krisen. Men vi kommer helt sikkert til å oppleve en del endringer i fremtiden, og det må vi bare tilpasse oss.