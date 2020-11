Gravbråten blir ny sjef for AKA

Jane K. Gravbråten blir ny administrerende direktør i AKA , ifølge en melding.

Gravbråten kommer fra stillingen som finansdirektør i samme selskap, og tiltrer 1. desember i år.

Paal E. Haakensen fratrer etter eget ønske som daglig leder, og går inn i stillingen som investeringsdirektør i selskapet. Styrets leder Tommy Korneliussen takker Haakensen for hans gode innsats som leder av AKA i 7 år, og er glad for at han fortsatt vil bidra til vekst og utvikling av selskapet i sin nye stilling.

Korneliussen er videre meget godt fornøyd med at Gravbråten har takket ja til stillingen som adm. direktør i AKA og har store forventninger til fortsatt vekst og god utvikling under hennes ledelse.

AKAs visjon er å være Norges ledende innen drift og forvaltning av egne førsteklasses handelseiendommer, med hovedvekt på dagligvare.

Eiendomsporteføljen som forvaltes av AKA bestod pr. 2. tertial 2020 av 225 eiendommer med et totalt areal på 411.000 m², mens samlede årlige leieinntekter var 611 millioner kroner.