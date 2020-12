Handelsbonanza på kjøpesentrene

Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel. Foto: Virke

Virkes foreløpige resultat for starten på julehandelen ved kjøpesentrene i uke 47 viser en butikkhandelsvekst på hele 18,8 prosent, sammenlignet med samme uke i fjor, melder Virke i en pressemelding.

Handelsboomen er et resultat av de enorme verdiene som overføres fra den midlertidige grensehandelsstoppen, stopp i tjenestekonsumet og at nordmenn tar ansvar for smittevernet gjennom å begynne julehandelen tidlig.

− Den midlertidige stengingen av grensene viser hvor enormt mange arbeidsplasser og verdiskaping vi sender over grensen. Vi håper regjeringen får med seg dette og tar tak i grensehandelsavgiftene i statsbudsjettet for neste år. Det vil være horribelt om regjeringen takker nei til tusenvis av arbeidsplasser i den situasjonen norsk økonomi er i, uttaler Harald Jachwitz Andersen, adm. direktør for Virke Handel, i pressemeldingen.

Fysisk butikkvekst, men fall for klær og sko

De foreløpige resultatene fra Virkes julehandelsstatistikk, utarbeidet av Kvarud Analyse, viser at de fysiske butikkene har hatt en samlet vekst på 8 prosent de tre første ukene av november.

I uke 47 hadde butikkene innen hus og hjem klart størst omsetningsøkning med 44 prosent. Butikkene innen mat og drikke økte omsetningen med 26 prosent.

Spesialbutikkene omsatte for rundt 12 prosent mer enn i uke 47 i fjor. I klær-, sko- og veskebutikkene førte strenge smittevernstiltak til et fall i omsetningen på 16 prosent.

Virkes foreløpige beregning bygger på resultat fra 190 kjøpesenter.