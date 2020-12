Rekordhøyt nettsalg i USA under Thanksgiving

Nettsalget under den amerikanske helligdagen Thanksgiving økte med 21,5 prosent i år til 5,1 milliarder dollar, og satte dermed ny rekord. Det skriver CNBC, som viser til Adobe Analytics-data.

Det totale nettsalget var på 4,2 milliarder dollar under Thanksgiving i 2019. Adobe Analytics analyserer trafikk på detaljhandelnettsteder og transaksjoner fra 80 av de 100 største amerikanske nettbutikkene.

Nesten halvparten av kjøpene ble gjort på smarttelefoner, ifølge Adobe.

Oppgangen gjenspeiler trenden som har utviklet seg under coronapandemien, at flere forbrukere unngår kjøpesentre og velger å handle på nettet i stedet, skriver CNBC.

Adobe sier at de forventer at Black Friday og Cyber Monday i år vil være de to største salgsdagene på internett i historien. Selskapeet forventer at Black Friday-salget beløpe seg til mellom 8,9 og 10,6 milliarder dollar, og nettsalget for hele høytidssesongen vil være på 189 milliarder dollar.