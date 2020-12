Rekordhandel under Black week

Til tross for pandemien øker også omsetningen fra kortbruk (BankAxept) i butikkene med 22 prosent, ifølge betalingstjenesten.

– Det ser ut til at handelen i butikkene har vært jevnt høy hele uka, og fordelt mer utover enn Black week i fjor. Det er en god indikasjon på at butikkene har lagt til rette for trygg handel, og at kundene har tatt oppfordringen om å besøke butikkene på litt andre tidspunkter enn vanlig, sier Vegar Heir i Vipps.

Fortsetter veksten i netthandelen i samme takt, vil netthandelen med Vipps gi ny rekord under årets Black Friday 27. november. (©NTB)