Cyber Monday ligger an til å sette historisk omsetningsrekord for netthandelen

UTLEVERING: Handelsgigantene jobber på spreng for å levere ut pakker i USA. Foto: Bloomberg

Det har dukket opp flere nye handelsfenomener i Norge som har smittet over fra USA de siste årene. Først kom Black Friday, som har blitt utvidet til Black Week, og Cyber Monday, som ble oppfunnet i 2005, slo virkelig igjennom internasjonalt i 2013. Sistnevnte er den første mandagen etter Thanksgiving, og i år faller dagen i dag mandag 30. november.

Her hjemme er salget godt i gang og estimater fra Adobe Analytics viser at handelen vil ta helt av i USA. Analyseselskapet har regnet seg frem til at amerikanerne vil legge igjen mellom 10,8 og 12,7 milliarder dollar på netthandel, tilsvarende mellom 95 og 112 milliarder norske kroner.

Hvis estimatene slår til vil årets Cyber Monday bli den mest innbringende dagen for netthandel i USA noen gang, ifølge Adobe Analytics estimater.

«Vi ser at handelen vokser etter at konsumentene har endret shoppingvanene til å handle mer på nett i år. Varer som man typisk handlet fysisk i butikken før, som dagligvarer, kjøpes nå i større grad på nett», uttaler Adobe Digital-analytikeren, Taylor Schreiner, til Reuters.

Black Friday satte i år ny omsetningsrekord på en enkelt dag for netthandelen i USA med 9 milliarder dollar.