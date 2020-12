Wish går på børs – henter 8,9 milliarder

Med over 100 millioner aktive brukere i måneden ser Wish muligheten til å tiltrekke seg enda flere kunder ved å gå på børs.

Netthandelsgiganten fokuserer på billigvarer og retter seg hovedsakelig mot kunder med lav inntekt – under 160.000 kroner i året.

– Vi tror at den neste milliarden med netthandlere vil finnes i dette segmentet, sier en talsmann i selskapet i forbindelse med børsnoteringen.

ContextLogic, som er morselskapet til Wish, har nå søkt om å børsnoteres i USA etter pandemien har sendt netthandel rett opp i skyene. Selskapet anslår å hente 1 milliard dollar, eller 8,9 milliarder kroner, i emisjonen forbundet med børsnoteringen.

Wish melder at det er 100 millioner månedlig aktive brukere i mer enn 100 land som benytter seg av tjenesten. Selskapet selger over 1,8 millioner artikler hver dag og hevder at det er den mest nedlastede shoppingappen i verden.

Peter Szulczewski, konsernsjef i ContextLogic, understreker at selskapet aldri har betalt utbytte og ikke planlegger å gjøre det i overskuelig fremtid heller.

Wish sine inntekter har vokst fra 1,1 milliarder dollar i 2017 til 1,9 milliarder i 2019. Hele 75 prosent av inntektene, 1,5 milliarder dollar, brukes til markedsføring. Driftsresultatet endte med 129 millioner dollar i minus i fjor.