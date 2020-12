Normal-kjeden skyter i været i Norge

HER ÅPNET 62 NYE BUTIKKER I NORGE PÅ TO ÅR: – En viktig årsak til omsetningsveksten i Norge er at vi økte antall butikker vesentlig i 2018/19, og disse butikkene inngår med 12 måneder i 2019/20, sier Torben Mouritsen, gründer og adm. direktør i Normal. Foto: Normal