«Historisk» vekst på Vinmonopolet

Vinmonopolet hadde en salgsvekst på 43 prosent i november, sammenlignet med samme måned i fjor, fremgår det av en salgsoppdatering. Oppgangen omtales som «historisk», men «like fullt omtrent som forventet».

Det går dermed mot et rekordår for Vinmonopolet, som venter et samlet salg i 2020 på rundt 115 millioner liter når desember er unnagjort. Det vil være en økning på rundt 40 prosent fra 2019.

Pr. november er den samlede salgsveksten fra i fjor på nettopp 40 prosent, til 99,9 millioner liter.

– Den uvanlige salgsøkningen Vinmonopolet har hatt siden midten av mars er omtrent som forventet og vil vedvare så lenge myndighetenes coronarestriksjoner innebærer tilnærmet full stopp i grensehandel og taxfreesalg, sier Vinmonopolets kommunikasjonssjef Jens Nordahl i en kommentar.

– Også betydelig redusert skjenking på landets barer, restauranter og kafeer bidrar til å forklare den historiske salgsøkningen, tilføyer han.

Store forskjeller, men tosifret overalt

Vinmonopolets tall viser store geografiske salgsforskjeller i landet:

– Flere kommuner langs svenskegrensen, som Kongsvinger, Halden, Sarpsborg og Fredrikstad, har alle en vekst godt over 100 prosent hittil i år, men alt dette er steder der Vinmonopolet hadde et ganske lavt salg pr. innbygger før coronasituasjonen, sier Nordahl.

Viken er fylket med størst salgsvekst i november, på 74 prosent. Fylket er også det med størst omsetning målt i liter, med 2,63 millioner liter solgt bare i forrige måned.

Oslo hadde nest største salgsvolum, på cirka 1,54 millioner, som var opp 33 prosent fra november i fjor.

Alle fylker hadde tosifret salgsvekst i november. Møre og Romsdal hadde lavest vekst, på 20 prosent til 406.000 liter.

Samlet hittil i år ligger det også an til størst salgsvekst i Viken, på 60 prosent, foran Vestfold og Telemarks økning på 47 prosent. Møre og Romsdal og Troms og Finnmark har bare 25 prosents salgsvekst hittil i år.