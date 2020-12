OPPGANG: Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel, melder om oppgang for kjøpesentrene under Black Week.

OPPGANG: Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel, melder om oppgang for kjøpesentrene under Black Week. Foto: Virke

Omsetningen for kjøpesentre i årets Black Week økte med 8,9 prosent sammenlignet med fjoråret. På Black Friday endte omsetningen i butikkene med en nedgang på 29,6 prosent, ifølge en pressemelding fra Virke fredag.

Virkes julehandelsstatistikk, utarbeidet av Kvarud Analyse, viser at omsetningen på Black Friday utgjorde 21,9 prosent av omsetningen under Black Week i år, mot 32,8 prosent i fjor. Veksten i de fire første ukene av november er på 8,3 prosent.

– Utviklingen fra Black Friday til Black Week har skjedd over mange år, men det kan se ut som at den er forsterket av smittevernsomsynene i år. Resultatene for Black Week og de første fire ukene i november er sterke, og viser at nordmenn ikke lar pandemien stoppe julehandlingen, uttaler Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel, i pressemeldingen.

Sterk vekst i mat, drikke, hus og hjem

Butikker i kategoriene mat og drikke og hus og hjem gjorde det sterkest med en omsetningsvekst på henholdsvis 20,1 og 19,7 prosent, sammenlignet med Black Week i fjor.

– De som lever av det vi putter i kroppen og hjemmet opplever rekordresultat. Oppturen kommer i stor grad av stopp i tjenestekonsumet, og ikke minst stengte grenser, sier Andersen.

Omsetningen i spesialbutikkene, som sportsbutikker og apotek, var 6,1 prosent høyere under Black Week i år enn i fjor. I klær-, sko- og veskebutikkene falt omsetningen med 16,2 prosent.

Virkes foreløpige beregning bygger på resultat fra 190 kjøpesenter.