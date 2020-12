– Pandemien har fremskyndet markedet 2-3 år

POSITIV: Will Shu, adm. direktør i Deliveroo, mener markedet er fremskyndet flere år.

POSITIV: Will Shu, adm. direktør i Deliveroo, mener markedet er fremskyndet flere år. Foto: Bloomberg

Flere sektorer ligger med brukket rygg etter pandemiens inntog, men det finnes enkelte unntak. Blant annet har mat- og interiørbutikker levert sterk omsetning under nedstegningen. En annen sektor som har gjort det godt er hjemleveringstjenester. At folk bestiller mer mat hjem har matleveringsappen Deliveroo tjent godt på.

«Våre analyser anslår at pandemien har fremskyndet markedet vårt og kundegrunnlaget med rundt 2-3 år», uttalte Will Shu under teknologikonferansen «Web Summit» på torsdag.

Shu sier at selskapet har hatt en enorm kundevekst og at kundene bestiller oftere, flere varer og et bredere utvalg produkter. Oppsvinget har medført at Deliveroo har levert overskudd det siste halvåret, som er gode nyheter, ettersom det har gått i minus i flere år.

Bredt nettverk, men flere konkurrenter

Deliveroo ble grunnlagt av Shu og Greg Orlowski og har 80.000 medarbeidere for å levere mat helt hjem fra over 100.000 restauranter. Dagligvareleveranser har steget kraftig under pandemien og utgjør nå 10 prosent av inntektene, ifølge Shu.

Deliveroo er ikke alene om å levere mat hjem til forbrukerne. I mai i fjor tok UberEats for alvor opp konkurransen etter at det ble støttet av Amazon i en finansieringsrunde der det hentet 575 millioner dollar. Amazon eier med det 16 prosent av selskapet, som er verdsatt til over 2 milliarder dollar.

Tidligere rapporter har antydet at Deliveroo vil svare konkurrenten og at det planlegger børsnotering i 2021.