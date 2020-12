Dersom partene ikke kommer til enighet innen midnatt i dag tirsdag, går 179 LO-medlemmer som kjører ut varer til Vinmonopolets utsalg ut i streik.

Meklingen mellom LO-forbundet Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og NHO Mat og Drikke går nå inn i innspurten for ansatte i vin- og brennevinsbransjen.

Disse jobber i Arcus og i den Arcus-eide logistikkorganisasjonen Vectura – dem som leverer varer til Vinmonopolet.

Store konsekvenser

Natt til onsdag ved midnatt går fristen for å bli enige ut. Blir det ikke enighet, går nesten 200 NNN-organiserte ut i streik.

NNN sier til Børsen at konsekvensene kan bli store av en eventuell streik. Brorparten av de 179 LO-medlemmene det er varslet streik for, jobber med å kjøre ut varer til Vinmonopolets butikker.

– Det kan fort bli mange tomme polutsalg dersom det blir streik, lyder løypemeldingen fra NNN.

Vectura står for omtrent 50 prosent av leveransene til Vinmonopolet. Halvor Bing Lorentzen, adm. direktør i Vinmonopolet, sier at hyllene neppe vil bli helt tomme ved en eventuell streik:

– Vi satser på at de komme til enighet. Per nå er det totalt er om lag 9 millioner liter i butikkene som er fylt opp som en forberedelse til julehandelen. Ut over det er det for tidlig å si noe om eventuelle konsekvenser av en streik, sier Lorentzen.