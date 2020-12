I går tirsdag ble det klart at Vinmonopolet var truet av streik hos en av deres transportører. Det kunne gjort at hyllene kunne blitt tomme utover i desember.

Like før meklingsfristen gikk ut i natt midnatt, ble det avgjort at det gis et generelt tillegg på kroner 0,50 til transportørene fra 1. mai.

«Vi har fått en presisering av daglig arbeidstid i overenskomsten og sikret fortsatt lokal forhandlingsrett på spørsmål knyttet til arbeidstid», skriver NNN i en pressemelding.

Parallelt med meklingen har det foregått lokale forhandlinger som har bidratt positivt til en løsning som et enstemmig forhandlingsutvalg vil anbefale.

– Det har vært en krevende mekling men vi er fornøyd med at vi er kommet i havn, særlig på spørsmålet om arbeidstid, sier forhandlingsleder i NNN Stein Hagala.

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler meklingsresultatet, som går ut til uravstemning med svarfrist den 18. desember.