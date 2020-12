Nå produseres det flere «superyachter» over 100 meter enn noen gang før

Kjell Inge Røkkes nye forskningsskip REV Ocean ligger til kai ved Vard i Brattvåg for utrustning.

Kjell Inge Røkkes nye forskningsskip REV Ocean ligger til kai ved Vard i Brattvåg for utrustning. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/NTB

Har du planer om å skaffe deg en ny båt til sommeren? Da er du heldig.

Det er nå flere superyachter på 100 meter eller mer under konstruksjon enn noen gang tidligere.

Det melder Boat International Media torsdag, som viser til sin undersøkelse «Global order book» (GOB). Ifølge undersøkelsen er 23 yachter av denne størrelsen under konstruksjon, med leveringsdato et sted mellom nå og 2025.

Det største prosjektet innen denne typen skip er Kjell Inge Røkkes REV Ocean, som vil bli 182,9 meter lang, og dermed tre inn på toppen som verdens største yacht når den står ferdig i 2022.

Boat International Media refererer til yachter over 24 meter som «superyachter», og estimerer at 821 slike er, eller har vært, under konstruksjon i år, en oppgang fra fjorårets 807.

Coronaforsinkelser

Coronakrisen har imidlertid preget superyachtindustrien. I følge Boat Internationals undersøkelser (GOB) er 159 av de 821 yachtene som er regnet som «under konstruksjon» i årets undersøkelse forsinket på grunn av konsekvenser knyttet til pandemien.

«Forsinkede prosjekter er ikke noe nytt - hvert år inkluderer GOB båter hvis leveranser har gått til året etter, men det store antallet denne gangen er betydelig - det dobbelte av et gjennomsnittlig år,» skriver Boat International.